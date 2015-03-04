В НАТО заявили об отсутствии четкой картины отвода тяжелого вооружения в зоне АТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказал журналистам командующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

«Мы действительно не знаем, что происходит. Миссии ОБСЕ не разрешили доступ на места, куда бы они хотели попасть, чтобы увидеть это движение. У нас нет четкого понимания, что происходит. Мы видим с обеих сторон формирования, которые отводят некоторое оружие. Но куда отводят, неизвестно. Мы не видим, как оно возвращается обратно, где было раньше, но мы видим, что оно движется», - сказал Бридлав.

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Как подчеркнул генерал, четкая картина отсутствует, потому что нет возможности миссии ОБСЕ проверить, что происходит на самом деле.