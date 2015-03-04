За последний месяц в Украине произошло пять громких самоубийств среди политиков и чиновников

Об этом пишет "Радио Свобода".

26 января первый экс-заместитель начальника "Укрзализныци" 57-летний Николай Сергиенко, назначение которого визировал экс-премьер Николай Азаров, застрелился из охотничьего карабина.

Правоохранители говорят, что на момент трагедии в квартире, кроме потерпевшего, никого не было, двери и окна были закрыты изнутри, а замки не были повреждены.

29 января в своем доме повесился бывший председатель Харьковской ОГА Алексей Колесник, предсмертной записки он не оставил.

25 февраля повесился мэр Мелитополя 57-летний Сергей Вальтер. Это произошло за несколько часов до начала судебного заседания по его делу.

«Регионал» Сергей Вальтер был избран городским головой Мелитополя в 2010 году. В 2013-м был отстранен от должности из-за обвинения в создании в городских органах власти организованной преступной группировки. Прокуратура требовала 14 лет лишения свободы.

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26 февраля в гараже нашли тело заместителя начальника Мелитопольской милиции Александра Бордюга. Интересно, что, как сообщают СМИ, бывший начальник Бордюга был адвокатом в деле мэра Вальтера.

28 февраля из окна своей квартиры на 17-м этаже выбросился экс-нардеп и глава Фонда госимущества Михаил Чечетов.

Он был фигурантом уголовного дела о злоупотреблении властью и служебного подлога при принятии «диктаторских законов» 16 января 2014 года.