Гройсман закрыл сегодняшнее заседание Рады

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман закрыл сегодняшнее заседание ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующее пленарное заседание парламента состоится завтра, 5 марта, в 10.00.

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Перед закрытием заседания он напомнил депутатам, что 4 марта 2015 года исполняется 200 лет со дня рождения Михаила Вербицкого, который является автором музыки к украинскому Государственному гимну.

Спикер предложил депутатам почтить эту дату исполнением гимна Украины.

Депутаты вместе, стоя, спели гимн.