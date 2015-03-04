Гройсман закрыл сегодняшнее заседание Рады
14:25, 04 марта 2015Политика
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Следующее пленарное заседание парламента состоится завтра, 5 марта.
Гройсман закрыл сегодняшнее заседание Рады / УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман закрыл сегодняшнее заседание ВР.
Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующее пленарное заседание парламента состоится завтра, 5 марта, в 10.00.
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Перед закрытием заседания он напомнил депутатам, что 4 марта 2015 года исполняется 200 лет со дня рождения Михаила Вербицкого, который является автором музыки к украинскому Государственному гимну.
Спикер предложил депутатам почтить эту дату исполнением гимна Украины.
Депутаты вместе, стоя, спели гимн.
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