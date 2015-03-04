ОГА обязаны предоставлять по запросу информацию о выплатах чиновникам - омбудсман

Об этом сообщает Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека «в ответ на многочисленные обращения, поступающие к от областных государственных администраций с просьбами дать разъяснения относительно статуса информации о выплатах из государственного и местного бюджетов».

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, «информация о заработной плате и других выплатах работнику государственного органа или органа местного самоуправления является информацией о физическом лице. Конституционный суд Украины решением от 20 января 2012 года установил, что пребывания лица на должности, связанной с осуществлением функций государства или органов местного самоуправления, предусматривает не только гарантии защиты прав этого лица, но и дополнительные правовые обременения. Публичный характер как самих органов-субъектов властных полномочий, так и их должностных лиц требует обнародования определенной информации для формирования общественного мнения о доверии к власти и поддержание ее авторитета в обществе».

Также в сообщении говорится, что распоряжение бюджетными средствами включает осуществление расходов из государственного или местного бюджета. Заработная плата и другие выплаты (премии, материальная помощь и т.п.) должностным и служебным лицам являются расходами из бюджета. Частью 5 статьи 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации» определено, что не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении бюджетными средствами, владения, пользования или распоряжения государственным, коммунальным имуществом, в том числе к копиям соответствующих документов, условия получения этих средств или имущества, фамилии, имена, отчества физических лиц и наименования юридических лиц, получивших эти средства или имущество.

Читайте такжеСреди 11 областных центров самым публичным городом признали Ивано-Франковск, «самым закрытым» - Ужгород - «Опора»Это подтверждается положением статьи 5 Закона Украины «О защите персональных данных», в которой говорится о том, что не является конфиденциальной информацией персональные данные, касающиеся осуществления лицом, которое занимает должность, связанную с выполнением функций государства или органов местного самоуправления, должностных или служебных полномочий, а также «не относится к информации с ограниченным доступом информация о получении в любой форме физическим лицом бюджетных средств, государственного или муниципального имущества, кроме случаев, предусмотренных статьей 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации».

Согласно статье 16 Закона Украины «О предотвращении и противодействии коррупции», информация о размерах, виды оплаты труда и любых других выплат из бюджета лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

Следовательно, информация о заработной плате, премии, материальной помощи, любые другие выплаты из государственного или местного бюджета работнику государственного органа или органа местного самоуправления не является конфиденциальной, не может быть ограничена в доступе и подлежит предоставлению на запрос, отмечает Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.