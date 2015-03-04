Путин приверженец символических дат, следует ожидать эскалации 9 мая - политик

О таком в эфире 5 канала заявил народный депутат i-IV, VI созывов Тарас Стецькив.

"Путин все-таки имеет приверженность к историческим датам. Посмотрите, что он делал 24 августа прошлого года - Иловайск, что он делал 22 января на Акт Злуки - Донецкий аэропорт, что он делал на годовщину расстрелов на Майдане. Поэтому, наверное, на 9 мая он что-то для нас придумает", - заявил Стецькив.

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