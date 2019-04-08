Порошенко якобы уволил замглавы АП, который фигурирует в расследовании об отмывании денег - СМИ

В Администрации президента отказались комментировать УНИАН эту информацию лишь заявив, что нужно дождаться соответствующего указа.

Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации президента.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источники в АПУ и юридических кругах.

По данным источников, указ об увольнении будет обнародован только 21 апреля. "Указ об увольнении подписан - он находится в аппарате Администрации президента Украины. Его планируют опубликовать 21 апреля ", - рассказал источник в АП.

Это якобы связано с тем, чтобы не останавливать те процессы, которые идут и не сеять панику в окружении Президента.

"Это и нежелание накаливать ситуацию перед вторым туром и необходимость обеспечить деятельность судебной реформы с действующим куратором", - подчеркнул источник.

В комментарии УНИАН руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Андрей Жигулин не подтвердил, но и не опровергнул появившуюся в СМИ информацию об увольнении Алексея Филатова, отметив, что нужно дождаться соответствующего указа.

Но вскоре Администрация президента все таки официально опровергла информацию об увольнении Алексея Филатова.

Также отметим, что 21 апреля - день голосования во втором туре выборов президента Украины, и в этот день по закону запрещена любая агитация за того или иного кандидата. Однако подобное действие главы государства может быть воспринято как скрытая агитация. Информация о якобы увольнении Филатова появилась после того, как на встрече с представителями общественных организаций 6 апреля кандидат в президенты Порошенко якобы признал ошибку с кадрами и заявил, что понимает «токсичность» некоторых людей на их должностях, пообещав их уволить.

Алексей Филатов был назначен замглавы Администрации Президента в июле 2014 года. Он считается негласным куратором судебной вертикали в стране.

В мае 2017 года журналист Александр Дубинский сообщил, что Филатов в разгар кризиса получил решение о взыскании с депозитного счета своей сестры в Альфа-банке 800 тысяч долларов через решение "карманного" судьи.

В июне 2018 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения Алексея Филатова. Ранее расследование программы "Наши гроши з Денисом Бигусом" показало, что Алексей Филатов не декларирует гражданскую жену-юристку, которая после назначения мужа в АП получила ряд выгодных контрактов.

В ноябре 2018 года Национальная полиция Украины в ответ на запрос "Українських новин" сообщила, что расследование уголовного производства о возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации Филатовым передали из НАБУ в Главное следственное управление Нацполиции и засекретили.

В марте этого года стало известно, что Генпрокуратура завершила расследование против Сергея Курченко. Подозрения в отмывании миллиардов "семьи" Януковича объявлены его соучастникам: экс-главе администрации президента Ложкину и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой, действующему замглавы Администрации президента Алексею Филатову и другим.

В частности, Алексею Филатову и Борису Ложкину, объявлено подозрение по факту содействия преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств в размере более 440 миллионов долларов США, полученных путем операций покупки-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний "Украинский Медиа Холдинг", совладельцем которой в момент проведения этих операций был нынешний президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеПрокурор Константин Кулик: Луценко пришел и спросил: «Почему ты не доложил мне, что ты уже подписал и направил подозрения?». Я ему сказал: «Чтобы вас не подставлять»

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик в комментарии УНИАН подтвердил появившуюся информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению Порошенко.

Спустя некоторое время генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook также подтвердил эту информацию, а также сообщил детали объявления подозрений высокопоставленным чиновникам страны в рамках дела Курченко.

Но вскоре Лариса Сарган, пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко, и спикер ГПУ Андрей Лысенко распространили официальное заявление ГПУ о том, что объявление подозрений ближайшему окружению Порошенко, в том числе и Филатову, было проведено с нарушением законодательства.

Однако, в распоряжении УНИАН оказались фотокопии подозрений, предъявленных ГПУ людям из ближайшего окружения Петра Порошенко: Валерии Гонтаревой, заместителю главы АП Филатову и другим. Источник в ГПУ предоставил агентству фото документов, направленных Генеральной прокуратурой Украины подозреваемым.

Прокурор Константин Кулик заявил о давлении Банковой на прокуратуру с целью притормозить дела, где фигурируют представители окружения действующего президента.