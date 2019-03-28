В ГПУ подтвердили объявление подозрений ближайшему окружению Порошенко

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик подтвердил появившуюся информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению Порошенко.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены», - сообщил Кулик.

Как сообщал УНИАН, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что ГПУ объявила ближайшему окружению Порошенко в махинациях с Курченко на миллиарды гривень.

Читайте такжеУдар по Порошенко: ГПУ объявила подозрение Ложкину, Гонтаревой, Пасенюку и замглавы АП Филатову в махинациях с Курченко на миллиардыКак сообщило издание Forum Daily, ссылаясь на документы, имеющиеся в распоряжении редакции, Генпрокуратура завершила расследование против Сергея Курченко. Подозрения в отмывании миллиардов «семьи» Януковича объявлены его соучастникам: экс-главе АП Ложкину и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой, действующему замглавы Администрации президента Филатову и другим.

В целом подозрения предъявлены 98 лицам, в том числе, 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций.

На данный момент дело Курченко насчитывает 3000 томов и велось с 2014 года.