Минюст предложит Раде запретить коммунистическую идеологию
Министр юстиции Павел Петренко намерен просить Верховную Раду запретить коммунистическую и фашистскую идеологии.
Об этом он сказал в интервью телеканалу "5 канал", пишет Lb.ua.
"Мы совместно с депутатами, с Институтом национальной памяти разработали законопроект, который на днях будет подан в парламент, о запрете коммунистической и фашистской идеологии", - сообщил министр.
Таким образом, в случае принятия соответствующего закона Минюст сможет отменить регистрацию партий, публично выражающих коммунистическую или фашистскую идеологии.
Читайте такжеМинюст проверит судей, которые отказались вести дело о запрете КПУ
Петренко отметил, что это позволит в ближайшее время запретить деятельность КПУ в сложившейся ситуации, когда судебная система фактически саботирует рассмотрение иска о запрете этой партии.
Как сообщалось, 18 февраля все судьи Окружного административного суда Киева отказались от рассмотрения дела о запрете Коммунистической партии Украины.