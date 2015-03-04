Минюст предложит Раде запретить коммунистическую идеологию

Об этом он сказал в интервью телеканалу "5 канал", пишет Lb.ua.

"Мы совместно с депутатами, с Институтом национальной памяти разработали законопроект, который на днях будет подан в парламент, о запрете коммунистической и фашистской идеологии", - сообщил министр.

Таким образом, в случае принятия соответствующего закона Минюст сможет отменить регистрацию партий, публично выражающих коммунистическую или фашистскую идеологии.

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Петренко отметил, что это позволит в ближайшее время запретить деятельность КПУ в сложившейся ситуации, когда судебная система фактически саботирует рассмотрение иска о запрете этой партии.

Как сообщалось, 18 февраля все судьи Окружного административного суда Киева отказались от рассмотрения дела о запрете Коммунистической партии Украины.