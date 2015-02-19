Минюст проверит судей, которые отказались вести дело о запрете КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр юстиции Павел Петренко.

“То, что судьи, весь состав Окружного административного суда Киева, отказались выполнять обязанности есть основания говорить, что они нарушили процессуальные законы Конституции Украины, и Министерство юстиции инициирует вопрос перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины о проверке и увольнении их с должностей... Я, как министр юстиции, член Высшего совета юстиции Украины, буду настаивать на персональной проверке каждого из судей, который потоптался по закону”, - сказал Петренко.

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Комментируя ситуацию относительно самоотвода судьи в деле, а также отвода им от участия в деле всего состава Окружного админсуда столицы Петренко отметил, что ни один закон не предоставляет судье такого права, а тем более фактически единолично принимать решение о полном отводе коллегиального органа, которым является состав суда.

Министр пояснил, что судья лично мог брать самоотвод лишь в начале назначения дела к рассмотрению по существу, а это дело, как отметил Петренко, рассматривается с июля прошлого года, в том числе с нарушением сроков разбирательств.

“Действия судьи и всего состава Окружного административного суда Киева подтверждают, что суд был необъективным, предвзятым, и свидетельствует об одном - что этот суд подыгрывал одному участнику процесса - Коммунистической партии Украины. По другому объяснить поведение судей нельзя и это является первым случаем в Украине, когда весь состав суда отказывается выполнять обязанности. И это говорит о том, что судебная система не просто больна, а смертельно больна”, - отметил Петренко.

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Также он обратил внимание на то, что судья своим решением не имел юридического права передавать дело со всеми доказательствами на рассмотрение Окружного административного суда Киевской области.

Продолжая тему, Петренко заверил, что в инициированной проверке Минюстом судей “ни одного политического вопроса нет, есть исключительно юридические факты». Причем Петренко заверил, что Министерство юстиции, как сторона в деле доведет ее до логического конца. Более того, по словам Петренко, Минюст будет смотреть на персональный состав нового суда, который продолжит рассмотрение “дела КПУ” и следить, чтобы им не нарушались сроки рассмотрения.

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Отвечая на вопрос относительно информации о том, что представители Окружного админсуда Киева использовали рабочее время для отпусков и параллельно выносили решения по делам, Петренко отметил, что соответствующее обращение по этому поводу направлено в Генеральную прокуратуру. “Уже пусть Генеральная прокуратура рассматривает весь багаж доказательств по этим судьям, который есть... а также вопрос относительно их имущественного положения”.

Вместе с тем Петренко сообщил, что администрационная проверка по этому составу суда не проводилась.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете на территории Украины деятельности КПУ. В соответствии с административным иском, КПУ совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований.

24 декабря 2014 года Киевский апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева о приостановлении производства по делу о запрете деятельности Коммунистической партии Украины и направил дело в суд первой инстанции для дальнейшего рассмотрения.

4 февраля Окружной админсуд Киева закончил подготовительное производство и назначил дело по иску Минюста к КПУ к рассмотрению по существу.

18 февраля судья Окружного административного суда Киева Валерий Кузьменко, который рассматривает иск о запрете деятельности Коммунистической партии Украины, принял решение о самоотводе.