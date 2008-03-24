Кабмин Януковича подробно объясняет, чем ему не нравится Кабмин Тимошенко

Оппозиционное правительство во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ резко критикует первые 100 дней деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в Общественном докладе оппозиционного правительства "100 дней правительству Юлии ТИМОШЕНКО: счет побед над народом Украины".

По словам авторов доклада, за 100 дней правительство Ю.ТИМОШЕНКО и парламентская коалиция «не смогли предложить системных экономических и структурных реформ”.

"Вместо этого, правительство само превратилось в генератора политических рисков и финансово-экономического хаоса, а Верховная Рада стала заложником интриг и противостояния правительства с Президентом", - цитирует документ "Украинская правда" .

Согласно докладу, "демократическая романтика 2004 года отброшена как ненужная вещь, вместо нее в политике утверждаются идеалы авторитарной диктатуры для отдельных личностей, что напоминает нео-большевизм на украинский манер".

"Активно применяется практика "выборов по заказу" на уровне местного самоуправления" – в качестве примера приводится ситуация вокруг киевского и харьковского мэров... Правительство демонстрирует беспомощность в вопросе укрощения инфляции, отсутствие прозрачного и понятного для общества плана мер по обеспечению макроэкономической стабильности и прогнозируемости", - отмечается в документе.

В оппозиционном правительстве заявляют, что "есть все основания ожидать, что жесткая, но неадекватная политика правительства спровоцирует дальнейший рост тенизации экономики, распространения коррупции, свертывания предпринимательской и инвестиционной активности".

"Социальная политика правительства превращает Украину в страну очередей за получением государственной помощи. Политика нынешнего правительства - проедание вместо социальных инвестиций и повышения качества жизни граждан", - констатируется в докладе.

В целом В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что самым "заметным внешнеполитическим итогом ста дней работы правительства ТИМОШЕНКО стало разрушение межгосударственных связей с Россией и другими странами СНГ".

Кроме того, он заявляет, об "утрате установившихся экономических отношений, пренебрежении традиционными рынками сбыта украинских товаров, сознательном порочении нашего исторического и культурного единства с этими странами".

В докладе правительство Ю.ТИМОШЕНКО критикуется за сокращение темпов роста ВВП, ухудшение инвестиционного климата, рост инфляции, неудовлетворительное выполнение бюджета-2008, создание кризиса в вопросе газообеспечения страны.

"Гуманитарная политика правительства ТИМОШЕНКО направлена на раскол общества, против жизненных интересов народов Украины, и является инструментом установления антиконституционного идеологического диктата", - заявляет В.ЯНУКОВИЧ.