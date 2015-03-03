Гройсман поручил профильному комитету Рады рассмотреть вопрос ареста судей уже сегодня
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман дал поручение Комитету ВР по вопросам правосудия рассмотреть сегодня вопрос о предоставлении согласия на арест судей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сообщил во время заседания парламента.
“Хотел бы дать поручение Комитету по вопросам правосудия срочно рассмотреть вопрос относительно ареста судей. На 15-ть часов провести заседание комитета, внести предложения к парламенту относительно голосования этого вопроса”, - сказал Гройсман.
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Как сообщал УНИАН, Верховный Суд Украины поддержал представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия ВР на задержание и избрание меры пресечения в виде ареста для судей Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич, Сергея Вовка и Виктора Кицюка. Представление было направлено в парламент 27 февраля.