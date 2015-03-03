Гройсман поручил профильному комитету Рады рассмотреть вопрос ареста судей уже сегодня

15:17, 03 марта 2015
Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман дал поручение Комитету ВР по вопросам правосудия рассмотреть сегодня вопрос о предоставлении согласия на арест судей.

/ УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сообщил во время заседания парламента.

“Хотел бы дать поручение Комитету по вопросам правосудия срочно рассмотреть вопрос относительно ареста судей. На 15-ть часов провести заседание комитета, внести предложения к парламенту относительно голосования этого вопроса”, - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, Верховный Суд Украины поддержал представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия ВР на задержание и избрание меры пресечения в виде ареста для судей Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич, Сергея Вовка и Виктора Кицюка. Представление было направлено в парламент 27 февраля.

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