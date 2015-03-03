Порошенко создал Конституционную комиссию

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №119/2015 о создании Конституционной комиссии, которая будет разрабатывать изменения в Основной Закон.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Комиссия создается с целью выработки согласованных предложений по усовершенствованию Конституции Украины с учетом современных вызовов и потребностей общества. Предполагается, что к этой работе будут привлечены представители различных политических сил, общественности, отечественные и международные эксперты, отмечается в документе.

«Подписанием этого указа начинается новый очень важный этап конституционной реформы», - отметил Порошенко во время подписания документа и заверил, что будет максимально способствовать привлечению к процессу лучших специалистов и авторитетных политиков.

«У меня нет никаких сомнений, что решение по укреплению судебной власти, ее независимости, решение об антикоррупционных шагах власти должны быть дополнены очень важной составляющей - реформой местного самоуправления, реформой децентрализации власти», - подчеркнул глава государства.

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Начало конституционной реформы президент назвал длительным, важным и необходимым процессом: «Мы должны сохранить целостность, соборность Украины. Никакого шанса не оставить тем, кто хотел так называемой федерализации, а на самом деле - раскола Украины».

«Это также необходимо для того, чтобы политики выполнили свои обязательства и я как президент выполнил свои обещания о принятии решений по децентрализации власти, передаче ее на места - территориальным громадам», - сказал Порошенко, отметив, что вместе с увеличением полномочий увеличится и ответственность местных властей.

В соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Основного Закона, комиссия создается как специальный вспомогательный орган при Президенте Украины.

Как отмечается в указе, депутатские фракции, группы в Верховной Раде, Кабинет министров, Верховный и высшие специализированные суды, Совет судей, ассоциация органов местного самоуправления, Национальная академия наук Украины, Нацакадемия правовых наук, высшие юридические учебные заведения и научные учреждения, юридические общественные объединение, соответствующие международные организации должны до 12 марта текущего года подать предложения по кандидатурам, которые будут представлять их в Конституционной комиссии.

Указом президента также утверждено положение о Конституционной комиссии, в котором определены задачи, порядок и форма ее работы, обязанности и задачи председателя и секретаря.

Заседания Комиссии будут проводиться по необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

Все наработки будут реализовываться путем издания в установленном порядке актов президента, внесением на рассмотрение парламента соответствующих законопроектов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.