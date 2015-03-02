Контактная группа по Донбассу завтра проведет скайп-конференцию

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook.

«Члены Трехсторонней контактной группы - Хайди Тальявини, Леонид Кучма, Михаил Зурабов - провели сегодня рабочую встречу. Во время разговора обсудили вопросы прекращения огня и отвода тяжелых видов вооружения», - написала Олифер.

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По ее словам, ближайшее заседание группы в формате скайп-конференции состоится завтра.