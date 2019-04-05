Анализы Зеленского не устраивают штаб Порошенко

В штабе говорят, что следует сделать всё необходимое по медицинскому протоколу для того, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости.

В предвыборном штабе действующего президента Украины Петра Порошенко считают, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не выполнил должным образом обещание о сдаче анализов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

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«Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил свои обещания и не сдал анализ так, как это предусмотрено медицинскими протоколами. И от имени штаба уполномочен заявить, что штаб Петра Порошенко еще раз рекомендует Владимиру Зеленскому понять, что предвыборная кампания - это не шоу, это не съемки в кино, а это момент серьезного выбора для страны и для её граждан», - сказал Медведев.

Так, добавил он, если Зеленский сам предложил сдавать анализы, то он «должен сдавать анализы не понарошку, а всерьез, и не выборочно, а сделать всё, что положено по медицинскому протоколу для того, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости».

«Наша позиция такова: если стадион, так стадион, если анализы, так анализы. Этот вопрос надо закрыть как можно скорее», - отметил спикер штаба и заметил, что насколько им известно, Зеленский не сдал на анализ волосы, что необходимо для ключевого исследования для выявления в организме наркотиков.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК «Олимпийский» сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. В штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК «Олимпийский» и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию.

5 апреля утром Зеленский сдал на анализы кровь в частной лаборатории «Евролаб», Порошенко сдал кровь, мочу и волосы в медицинском центре НСК «Олимпийский».