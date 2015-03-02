Депутат Гончаренко сегодня возвращается в Украину - источник

16:16, 02 марта 2015
Политика
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Депутат Алексей Гончаренко, который был задержан в Москве во время ходы памяти Немцова 27 февраля, возвращается сегодня в Украину. 

goncharenko.od.ua

Об этом сообщил источник УНИАН.

По словам источника, Гончаренко вылетает сейчас из Москвы рейсом МАУ Киев-Москва 578.

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Ранее УНИАН сообщал, что московская полиция больше не имеет претензий к депутату Верховной рады Алексею Гончаренко и он может беспрепятственно покинуть территорию РФ.

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