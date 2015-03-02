Депутат Гончаренко сегодня возвращается в Украину - источник

Об этом сообщил источник УНИАН.

По словам источника, Гончаренко вылетает сейчас из Москвы рейсом МАУ Киев-Москва 578.

Читайте такжеВ московской полиции доказали, что не били Гончаренко в течение 12 минут

Ранее УНИАН сообщал, что московская полиция больше не имеет претензий к депутату Верховной рады Алексею Гончаренко и он может беспрепятственно покинуть территорию РФ.