В Кремле анонсировали телефонный разговор лидеров "нормандской четверки"

Лидеры стран "нормандской четверки" - Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель - сегодня вечером обсудят выполнение договоренностей по урегулированию в Украине и оплату российского газа, поставляемого в Украину, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

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"Сегодня вечером, достаточно поздно - в 22:00 (21:00 по Киеву, - ред.) - состоится телефонный разговор лидеров стран "четверки" в "нормандском формате", будет обсужден ход реализации комплекса мер, одобренного 12 февраля в Минске", - сказал Ушаков.

"Кроме этого, судя по всему, будет обсуждаться ситуация вокруг оплаты российского газа, поставляемого в Украину", - отметил он.