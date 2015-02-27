Меркель надеется, что Молдова не станет следующей целью Путина

"Мы надеемся, что нет", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопрос о вероятности нападения РФ на Молдову. "Нет признаков того, что ситуация развивается в этом направлении", - сказал в свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис после встречи в Берлине с немецким канцлером, передает DW.DE.

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По словам Ангелы Меркель, Германия и Румыния чувствуют себя "политически очень тесно связанными с Молдовой" и будут поддерживать новое проевропейское правительство Кирилла Габурича. "Есть много маленьких шагов, которые показывают, что Молдова является нашим близким партнером", - добавила канцлер Германии.

Напомним, что о возможности дестабилизации Молдовы Россией говорили премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

Кроме этого, Ангела Меркель не поддержала усиление присутствия НАТО в Румынии В ответ на просьбу Клауса Йоханниса увеличить присутствие Североатлантического альянса в его стране, Ангела Меркель высказалась скептически. По ее словам, сначала следует реализовать решения, принятые в сентябре на саммите НАТО в Уэльсе, а уже потом можно будет говорить о желании Румынии.