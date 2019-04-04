Экс-генсек НАТО: нападением на Украину Россия застигла Альянс врасплох

Он отметил, что у НАТО не было никаких сведений о том, что РФ готовится захватить Крым и развернуть гибридную войну в Украине.

Действия России в 2014 году застали НАТО врасплох, поскольку он не ожидал, что европейская страна захватит силой часть территории соседа. Россия сделала именно это, нелегально аннексировав Крым.

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Об этом в интервью Би-би-си сказал бывший генеральный секретарь альянса (с 2009 по 2014 год) Андерс Фог Расмуссен. Он отметил, что у НАТО не было никаких сведений о том, что РФ готовится захватить Крым. По его словам, РФ тогда начала сложную спецоперацию - гибридную войну, использовав не только обычные вооруженные силы, но и кибератаки, кампании по дезинформации. "В то время мы были не готовы противостоять этому. С тех пор мы адаптировались. Но в 2014-м мы были застигнуты врасплох", - сказал Расмуссен.

"В то время еще хорошо работал совет Россия-НАТО. Кстати он существует до сих пор, но скорее формально. Но после атаки России на Украину все пошло совсем по другому сценарию. Кстати, тогда, в 2014-м, у России была довольно большая делегация, размещавшаяся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. У нас было множество возможностей для диалога", - вспоминает экс-генсек, добавляя, что в то время они разговаривали иногда каждый день, но как минимум раз в неделю. "В целом они вели себя довольно агрессивно, часто предоставляли фейки о своих действиях в Крыму. В НАТО им не верили", - рассказал Расмуссен.

"Сразу после российской операции в Крыму мы поняли, что Европа оказалась в совершенно новой ситуации с точки зрения безопасности. И мы стали предпринимать какие-то шаги. Мы ввели войска НАТО в страны наших партнеров на востоке Европы, чтобы усилить нашу оборону. Нас застали врасплох на первом этапе, но затем мы начали быстро реагировать на происходящее. А историей, окончательно открывшей всем глаза на происходящее, стала, конечно, трагедия "Боинга" МН17, сбитого на востоке Украины", - вспоминает экс-генсек.

Расмуссен отметил, что до 2014 года НАТО много работал с Москвой. В частности, Россия помогала НАТО проводить операцию в Афганистане. Было взаимодействие в борьбе с наркотрафиком, противодействии терроризму и пиратству. "Но в 2014 году - после нападения России на Украину - мы поняли, что Россия не наш стратегический партнер, а наш стратегический противник. И основная задача НАТО - это по-прежнему защита нашей собственной территории", - подчеркнул он.

Касательно текущей ситуации в Украине Расмуссен выразил мнение, что единственный способ остановить войну на Донбассе - это ввести туда миротворцев ООН. "Они бы смогли контролировать фактическую границу между Украиной и Россией, следить и предотвращать перемещения российских военных и оружия через эту границу", - отметил он.