Экс-генсек НАТО считает, что Украине нужно предоставить оборонительные системы

00:16, 19 сентября 2017
Политика
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Расмуссен также обнародовал видео со своей поездки на Донбасс.

Андерс Фог Расмуссен / REUTERS

Бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО), внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен считает, что Украине нужно предоставить оборонительные системы. Об этом он написал в Twitter.

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«Мы должны предоставить Украине оборонительные системы. Мой первый доклад с линии соприкосновения на востоке Украины», - отметил Расмуссен. Он также обнародовал видео со своей поездки на Донбасс.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября во время выступления на международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве Расмуссен призвал США предоставить Украине летальное оборонительное вооружение.

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Теги: #оборонительное оружие для Украины#экс-генсек НАТО Расмуссен