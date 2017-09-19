Экс-генсек НАТО считает, что Украине нужно предоставить оборонительные системы

Бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО), внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен считает, что Украине нужно предоставить оборонительные системы. Об этом он написал в Twitter.

Читайте такжеМиротворцы на Донбассе: экс-генсек НАТО допускает ослабление некоторых санкций против РФ

«Мы должны предоставить Украине оборонительные системы. Мой первый доклад с линии соприкосновения на востоке Украины», - отметил Расмуссен. Он также обнародовал видео со своей поездки на Донбасс.

We should provide Ukraine with defensive systems. My first report from the eastern #Ukraine contact line pic.twitter.com/gxbVPGPGZ4 — AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) September 18, 2017

Как сообщал УНИАН, 16 сентября во время выступления на международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве Расмуссен призвал США предоставить Украине летальное оборонительное вооружение.