В Петербурге во время шествия памяти Немцова задержали парня с флагом Украины (фото)

13:48, 01 марта 2015
Политика
10852 0

В Санкт-Петербурге задержали парня, который пришел на траурную акцию памяти Бориса Немцова с украинским флагом.

twitter

Об этом сообщил журналист Виталий Беспалов в Twitter.

Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге сегодня, 1 марта, проходят марши памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. На данный момент уже стартовал марш памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге.

Читайте такжеЛозунгом шествия памяти Немцова в Москве будет "Герои не умирают!"

Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.

Немцову выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter