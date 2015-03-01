В Петербурге во время шествия памяти Немцова задержали парня с флагом Украины (фото)

Об этом сообщил журналист Виталий Беспалов в Twitter.

Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге сегодня, 1 марта, проходят марши памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. На данный момент уже стартовал марш памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге.

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Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.

Немцову выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.