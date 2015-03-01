В Петербурге во время шествия памяти Немцова задержали парня с флагом Украины (фото)
13:48, 01 марта 2015Политика
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В Санкт-Петербурге задержали парня, который пришел на траурную акцию памяти Бориса Немцова с украинским флагом.
Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге сегодня проходят марши / twitter
Об этом сообщил журналист Виталий Беспалов в Twitter.
Арестовали чувака с флагом Украины #Немцов#Петербург#СПб#весна#март#1веснаpic.twitter.com/si6P0PLYuw
- Виталий Беспалов (@Manyakovsky) March 1, 2015
Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге сегодня, 1 марта, проходят марши памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. На данный момент уже стартовал марш памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге.
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Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.
Немцову выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.
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