К маршу памяти Немцова присоединится колонна в поддержку Савченко

Об этом сообщил адвокат украинской летчицы Марк Фейгин в Twitter.

"Колонна в поддержку Надежды Савченко собирается с 14:00 у памятника Кириллу и Мефодию. У нас будет дополнительная охрана. Я попросил ребят", - написал Фейгин в Twitter.

Колонна в поддержку Надежды Савченко собирается с 14.00 у памятника Кириллу и Мефодию. У нас будет дополнительная охрана. Я попросил ребят. — Mark Feygin (@mark_feygin) March 1, 2015

По его словам, покойный бы наверняка поддержал такой поступок.

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