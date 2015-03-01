К маршу памяти Немцова присоединится колонна в поддержку Савченко

12:26, 01 марта 2015
Политика
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Колонна начнет формироваться в 14:00 по московскому времени у памятника Кириллу и Мефодию.

REUTERS

Об этом сообщил адвокат украинской летчицы Марк Фейгин в Twitter.

"Колонна в поддержку Надежды Савченко собирается с 14:00 у памятника Кириллу и Мефодию. У нас будет дополнительная охрана. Я попросил ребят", - написал Фейгин в Twitter.

По его словам, покойный бы наверняка поддержал такой поступок.

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Как сообщалось, в 15:00 по Москве продет тысячный марш памяти Бориса Немцова. Власти согласовали марш численностью до 50 тысяч человек от Китайгородского проезда по Москворецкой набережной, Большому Москворецкому и Малому Москворецком мосту.

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