В пятницу планируют подписать долгожданное соглашение с Польшей
Ющенко встретится с Туском
|Ирина ВАННИКОВА
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, 28 марта во второй половине дня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует встретиться с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ, который будет находиться в Украине с официальным визитом.
В ходе встречи стороны обсудят вопрос двусторонних отношений, а также вопрос подготовки стран к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.
После встречи запланирована торжественная церемония подписания межправительственного украино-польского соглашения о правилах местного приграничного движения.
Как сообщал УНИАН, 4 марта министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и министр иностранных дел Республики Польша Радослав СИКОРСКИЙ в Варшаве парафировали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Польша о правилах местного приграничного движения.