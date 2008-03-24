В пятницу планируют подписать долгожданное соглашение с Польшей

Соглашение о малом приграничном движении между Украиной и Польшей будет подписано 28 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, 28 марта во второй половине дня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует встретиться с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ, который будет находиться в Украине с официальным визитом.

В ходе встречи стороны обсудят вопрос двусторонних отношений, а также вопрос подготовки стран к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

После встречи запланирована торжественная церемония подписания межправительственного украино-польского соглашения о правилах местного приграничного движения.

Как сообщал УНИАН, 4 марта министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и министр иностранных дел Республики Польша Радослав СИКОРСКИЙ в Варшаве парафировали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Польша о правилах местного приграничного движения.