Коломойского внесли в базу сайта "Миротворец"

"Профиль" Коломойского появился на сайте "Миротворец" в четверг, 28 марта.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский внесен в список сайта "Миротворец" (раздел "Чистилище").

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Причиной его появления в этом проекте указано следующее: "Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале".

При этом в "профиле" Коломойского на "Миротворце" бизнесмену дана следующая характеристика: "Олигарх, бизнесмен-миллиардер. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа. Контролирует крупнейшую на Украине медиагруппу "1+1 медиа".

Отметим, что "на Украине" (вместо в Украине - Ред.) нередко пишут и говорят российские/пророссийские политики и пропагандисты.