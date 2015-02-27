Москаль просит Порошенко создать на Луганщине военно-гражданские администрации

В связи с принятием закона о военно-гражданских администрациях глава Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой создать Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, Станично-Луганскую районную военно-гражданскую администрацию, Попаснянскую районную военно-гражданскую администрацию и Новоайдарскую районную военно-гражданскую администрацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Москаля, в последних трех районах на территории Луганской области, которая контролируется Украиной, шли активные боевые действия, поэтому они больше всего пострадали от обстрелов боевиков.

Читайте также«ЛНР» полностью перешла на российское электроснабжение - Москаль

Кроме того, Москаль просит создать военно-гражданские администрации в отдельных населенных пунктах, а именно: в н.п. Трехизбенка (Новоайдарский район), Крымское (Новоайдарский район), Новотошковка (Попаснянский район) и Троицкое (Попаснянский район). Решается вопрос о создании военно-гражданских администраций в других населенных пунктах Луганской области (селах, поселках, городах), после чего соответствующие предложения будут направлены президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля с.г. президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О военно-гражданских администрациях".

Документом, принятым Верховной Радой 3 февраля, определены организация, полномочия и порядок деятельности военно-гражданских администраций для обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе проведения антитеррористической операции.

Определено, что военно-гражданские администрации – временные государственные органы, которые действуют на территории Донецкой и Луганской областей в составе Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины и предназначены для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, участия в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущения гуманитарной катастрофы в районе проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеНа трассе "Бахмутка" за сутки зафиксированы перестрелки

Особый порядок осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления в районе проведения АТО устанавливается в случаях, когда соответствующие органы местного самоуправления такие полномочия не осуществляют или самоустранились от их выполнения. Военно-гражданские администрации образуются по решению президента Украины.

Военно-гражданские администрации будут осуществлять свои полномочия до прекращения их деятельности в день открытия первой сессии новоизбранного соответствующего совета, а в случае создания областных, районных военно-гражданских администраций для осуществления руководства в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности – до завершения антитеррористической операции.