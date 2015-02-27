При обыске в Печерском суде изъяли документацию по Автомайдану

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил следователь столичной прокуратуры Владимир Иванцов.

"По результатам проведения вчерашнего обыска, нами изъяты дела об административных правонарушениях в отношении участников Автомайдана, также личные дела, копии личных дел указанных судей и других работников суда, которые принимали участие в рассмотрении данных административных дел. Также изъяты другие доказательства, вещественные документы, которые после проведения компьютерно-технических экспертиз, будут выданы вещественными доказательствами в уголовном производстве. Относительно предъявления обвинения, по результатам проведения досудебного расследования, будет принято решение, и генеральный прокурор по результатам рассмотрения дела сможет принять решение", - заявил Иванцов.

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"Вчерашний обыск проводился в рамках уголовного производства, о вынесении заведомо неправосудных решений по делам об административных правонарушениях в отношении участников Автомайдана. Дополнительно есть много уголовных производств, которые расследуются ГПУ, в том числе и прокуратурой Киева относительно событий, проходивших прошлого года в Украине", - добавил следователь.