УКРОП подал в суд на Укрэксимбанк и «Богдан Моторз» из-за скандального заема под 1,5% годовых

Тем временем представителям малого и среднего бизнеса этот банк параллельно выдает кредиты под 19%.

Представители партии УКРОП подали иск в Хозяйственный суд города Киева против ЧАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» и ЧАО «Автомобильная корпорация «Богдан Моторз».

Об этом говорится в сообщении на странице партии в Facebook.

"Причиной иска стало то, что Порошенко со своими бизнес-партнерами в очередной раз цинично воруют деньги из карманов простых украинцев. Напомним, что 100% активов вышеупомянутого банка принадлежат государству. Тем временем он сделал корпорации «Богдан Моторз», связанной через печально известного Олега Гладковского с Петром Порошенко, настоящий «подарок» в виде мизерных процентов по долгу на общую сумму в около 1,5 млрд грн. Таким образом процентная ставка по основному долгу для друзей действующего президента в ближайшие три года составит только от 0,46% до 2,46%", - говорится в сообщении.

В партии отмечают, что тем временем представителям малого и среднего бизнеса этот банк параллельно выдает кредиты с «петлей» в 19%.

"Кроме того банк простил «Богдан Моторз» 335 миллионов гривен, которые тот должен был уплатить в виде просрочки исполнения денежного обязательства по одному из кредитов", - напомнили в УКРОПе.

"УКРОП будет бороться в суде, чтобы признать упомянутые договоры между двумя Укрэксимбанком и «Богдан-Моторз» недействительными! Петр Алексеевич, верим – вы и ваши приспешники уже совсем скоро ответите за циничное разграбление страны как перед судом, так и перед всеми украинцами!", - говорится в сообщении.