Кравчук не разделяет мнение Януковича

Экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что Украина должна принимать участие в миротворческих миссиях в разных конфликтных районах мира, в том числе в Косово.

Как сказал он в комментарии УНИАН, «Я не думаю, что нужно сейчас решать: выводить или не выводить украинский контингент из Косово. Нужно сначала все изучить, а затем уже принять решение. Но лично мое мнение следующее: в Косово, и не только в Косово, но и в других конфликтных районах наши солдаты, наши ребята должны принимать миротворческое участие”.

Как сообщал УНИАН, утром 17 марта во время проведения спецоперации по освобождению захваченной территории и помещения суда в северной части города Митровица (Косово) во время столкновений был ранен 21 работник Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово. Раненный во время столкновений Игорь Киналь умер от многочисленных осколочных ранений.

21 марта на заседании СНБО было решено, что Украина обратится в ООН с инициативой создать двустороннюю комиссию по расследованию инцидента в Косово.

Партия регионов внесла в Верховную Раду проект постановления с требованием вывода украинского миротворческого контингента из Косово.