В центре Киева проходит акция «Нацкорпуса» против хищений средств в оборонном секторе (фото, видео)

Участники акции пришли с флагами Украины и развернули плакаты с лозунгами «Свинарчуків Порошенка за грати».

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция партии «Национальный корпус» и организации «Национальные дружины» «# СвинарчукивПорошенко - за решетку» против хищений средств в оборонном секторе.

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане уже собрались около 2 тыс. человек.

За стелой Независимости на стеклянной стене ТРЦ "Глобус" активисты повесили два огромных баннера. На одном баннере написано: «#СвинарчукивПорошенко - за решетку!» И изображена морда свиньи, на другом: "Пока Свинарчуки Порошенко грабят – 7 тысяч погибли, 30 тысяч ранены".

Сейчас ситуация на Майдане спокойная.

Некоторые активисты одеты в камуфляжные и черные формы, однако подавляющее большинство пришедших на акцию, в обычной одежде.

Лидеры партии или организации еще не выступали перед участниками акции.

На месте происшествия находятся представители полиции диалога.

Спецназовцев или других силовиков не видно.

Движение по Крещатику на отрезке улицы Михайловской и улицы Прорезной перекрыто.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

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В расследовании утверждается, что Гладковський-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского-старшего от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковський заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и будет судится с журналистами-расследователями.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделкиах в оборонной сфере.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.