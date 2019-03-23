МИД Польши требует от России освободить Гриба и других украинских политзаключенных

В польском внешнеполитическом ведомстве считают, что судебный процесс над украинцем Павлом Грибом является очередным случаем активного участия российского судопроизводства в агрессивных действиях России в Европе.

Министерство иностранных дел Польши требует от РФ освободить Павла Гриба и других украинских политзаключенных.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Польши.

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«С глубокой озабоченностью мы восприняли информацию о приговоре в виде шести лет лишения свободы для 20-летнего украинца Павла Гриба, который был коварно похищен российской Федеральной службой безопасности на территории Беларуси в августе 2017 года", - говорится в документе.

В МИД Польши также отметили, что судебный процесс против Гриба был показательным, ведь его дело рассматривал военный суд.

«Этот процесс является очередным случаем активного участия российского судопроизводства в более широких агрессивных действиях России в Европе», - считают в польском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что категорически требуют от РФ освободить как Гриба, так и всех остальных незаконно удерживаемых граждан Украины, а к тому времени требуют обеспечить им надлежащую медицинскую помощь и возможности контактов с родными.

Также польские дипломаты призвали Россию предоставить представителям украинских консульских служб доступ к посещению украинских политзаключенных.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Гриба к шести лет колонии общего режима по обвинению в якобы «пособничестве терроризму».

После приговора Гриб объявил голодовку. Парень требует допустить к нему врачей и уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову.

В МИД Украины заявили, что Гриб может не выдержать этапирования из следственного изолятора в колонию. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международное сообщество оказывать давление на РФ для освобождения Гриба.

О задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец Игорь Гриб, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинец содержится в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам провести осмотр Павла в СИЗО.

29 января 2019 года Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.