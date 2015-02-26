Украина подала в Европейский суд уже третий иск против России – Минюст

Об этом в эфире "5 канала" сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова.

По ее словам, первое дело против России Украина подала в ЕСПЧ еще в марте 2014 года во время событий, которые привели к аннексии Крыма.

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"На сегодня мы имеем три межгосударственные жалобы. Они постоянно обновляются и дополняются как фактическими нарушениями прав, так и доказательной базой, которую мы вместе с правоохранительными органами собираем для подтверждения данных фактов нарушений", - отметила Севостьянова.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина работает в рамках ряда международных документов над тем, чтобы исчерпывающе доказать, что Россия нарушает свои международные обязательства.