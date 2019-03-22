"Янукович вернется": адвокат рассказал о планах беглого президента

Примерную дату, когда Янукович собирается вернуться в Украину, адвокат не назвал.

Беглый президент Виктор Янукович собирается вернуться в Украину.

Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк в комментарии Obozrevatel.

"Да, Виктор Янукович является гражданином Украины и его родина - Украина. В связи с политическим преследованием он временно находится за границей", - сказал Сердюк.

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По словам адвоката, они делают все, чтобы прекратить "политическое преследование" их подзащитного.

"Прекратить политическое преследование и начать новое преследование против тех, кто незаконно использовал свое служебное положение, инициировал уголовные дела и преследования, совершал другие преступления. Ситуация, которая сегодня сложилась в Украине, не вечная. Наши усилия дадут результат и Янукович вернется", - уверяет Сердюк.

В то же время примерную дату, когда Янукович собирается вернуться в Украину, адвокат не назвал.

"Это только прокурор может называть их точно. А те, кто практикуют в правозащитной теме, дат не называют", - подчеркнул адвокат.

Как сообщал УНИАН, 24 января Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в совершении государственной измены, подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем, суд оправдал Януковича по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича будет исчисляться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.

Адвокаты подали пять апелляционных жалоб на приговор.

По информации суда, "защитник Юрий Рябовол просит отменить приговор и оправдать Януковича; защитник Александр Байдык просит изменить приговор, исключив из него ссылку на определенные доказательства и обстоятельства; защитник Александр Горошинский просит отменить приговор, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть; защитники Богдан Биленко и Андриана Фозекош просят отменить приговор и назначить новое судебное разбирательство в суде первой инстанции; защитники Виталий Сердюк и Игорь Федоренко просят апелляционный суд дополнительно допросить 48 свидетелей, приговор отменить, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть и отменить аресты на имущество, наложенные в рамках данного уголовного производства".