Еще один опрос подтвердил лидерство Зеленского в президентском рейтинге, Тимошенко - вторая

Как свидетельствуют данные исследования, за Зеленского готовы проголосовать 24,9% опрошенных.

По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в начале марта 2019 года, лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать.

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Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,8%), третью – Петр Порошенко (17,4%). За Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 10,2%, Анатолия Гриценко – 9,4%, Олега Ляшко – 5,8%, Александра Вилкула – 3,5%, Игоря Смешко – 3,1%, Руслан Кошулинский – 2,2%. Отмечается, что за последнюю неделю электоральные позиции лидеров практически не изменились.

Согласно результатам опроса, Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях и в Центре страны. Юлия Тимошенко и Петр Порошенко – в Центре и на Западе, Анатолий Гриценко – на Западе, а Юрий Бойко – на Востоке страны.

При этом, Зеленский - лидер электоральных симпатий в городах, Тимошенко – в селах. Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Тимошенко – среди старших избирателей.

Если Зеленского, Порошенко и Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Тимошенко – женщины.

Отметим, что если раньше большинство считало, что президентом, несмотря на их выбор, в результате станет Петр Порошенко, то теперь мысли по этому поводу почти сравнялись по трем кандидатам: 20,8% - у действующего гаранта, в победу Зеленского верят 19,5%,Тимошенко – 18,6%. В течение последнего месяца прибавил в вере Владимир Зеленский. С другой стороны несколько потерял по этому показателю Порошенко.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Сроки проведения исследования: 9-15 марта 2019 года.