У Порошенко не исключают принятия закона о языке уже после президентских выборов

Позавчера у Порошенко прогнозировали принятие указанного закона до первого тура президентских выборов.

Представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко уже не исключает, что закон о функционировании украинского языка как государственного может быть принят после президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

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«Я думаю, что на финал мы выйдем где-то между первым и вторым туром. Даже если мы выйдем за второй тур, это означает, что этот закон будет основательно проанализирован и не будет такой коллизии, как статье о незаконном обогащении (речь идет о решении Конституционного Суда Украины, который признал неконституционной норму о незаконном обогащении - УНИАН)», - заявила она.

В то же время Луценко отмечает, что в основном норма об усилении престижности украинского языка является «уже реализованной в достаточном количестве реформ», в частности, вспомнила закон об образовании. «Думаю, что завершением этого процесса будет принятие языкового закона, где украинскому языку как государственному, и это записано в Конституции Украины, будет предоставлено должное место», - сказала она.

По ее словам, законопроект о функционировании украинского языка как государственного рассматривается в парламенте так долго, потому что к нему подано более 2000 поправок и «есть контраверсионные нормы, которые волнуют наши регионы, которые в основном говорят на русском, крымскотатарском, венгерском ... языках». По ее словам, в частности, речь идет о введении языковых инспекторов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада во втором чтении рассматривает законопроект о функционировании украинского языка как государственного. Из 2082 поправок, поданных к законопроекту ко второму чтению, рассмотрены только 824. Завтра, 21 марта, народные депутаты продолжат рассмотрение поправок.

18 марта представитель президента в ВР Ирина Луценко прогнозировала, что закон о функционировании украинского языка как государственного будет принят до первого тура президентских выборов.