Ирина Луценко прогнозирует принятие языкового закона до первого тура президентских выборов

Она считает, что процесс принятия этого законопроекта ускорится.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко считает, что закон о функционировании украинского языка как государственного будет принят до первого тура президентских выборов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Согласительного совета. По словам Луценко, многие народные депутаты из оппозиционных фракций называют фикцией возможность принятия закона о языке, как называли фикцией заключение Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и создание Православной церкви Украины.

По ее убеждению, закон будет принят. "Это произойдет. Этот процесс, я думаю, ускорится, и к концу первого тура (до 31 марта) мы выйдем на решение закона о языке", - заявила Луценко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада с 28 февраля рассматривает во втором чтении проекта закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д). К проекту подано более 2 тысяч поправок.