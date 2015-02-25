Экс-начальник Генштаба требует отменить приказ о пребывании в распоряжении министра обороны

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Юрий Ильин требует отменить приказ о пребывании его в распоряжении министра обороны, чтобы получить увольнение со службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал представитель Минобороны Украины по делу адмирала Ильина Николай Кошель.

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”Иск (Ильина) касался отмены приказа о пребывании его в распоряжении министра обороны после увольнения с должности и обжалования контракта, заключенного в последнее время о прохождении воинской службы”, - сообщил представитель Минобороны Кошель.

Как сообщалось, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины адмирал Ильин требует от Минобороны выплатить ему материальную помощь.

Так, Ильин подал в суд иск, в котором просит признать противоправной бездействие Минобороны относительно невыплаты надлежащей ему материальной помощи.

Сегодня, 25 февраля, Окружной административный суд Киева перенес рассмотрение дела по иску Ильина к Министерству обороны. Заседание перенесено из-за того, что истец и его представители не явились в суд.

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Ильин был назначен на должность начальника Генштаба 19 февраля 2014 года указом тогдашнего президента Виктора Януковича. Однако после победы Революции достоинства, 28 февраля, и.о. президента Украины Александр Турчинов уволил Ильина.

В сентябре Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении Ильина в связи с его дезертирством в конце мая 2014 года.

”Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту дезертирства адмирала Юрия Ильина, который, находясь в распоряжении министра обороны Украины, в конце мая 2014 покинул место службы”, - заявили тогда в ГПУ.