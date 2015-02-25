Die Welt: мир на востоке Украины – просто иллюзия

В статье Юлии Смирновой под названием «Мир на востоке Украины - просто иллюзия», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, пишется о том, что надежда на долгосрочное перемирие в Украине длилась всего несколько часов. Новое Минское соглашение, которое было заключено при посредничестве канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, до сих пор не реализовано. Уже после того, как соглашение о прекращении огня более недели официально было в силе, появились сообщения о драматической ситуации вокруг города Дебальцево - украинские войска были окружены и отступали под обстрелами.

После боев под Дебальцево ситуация в восточной Украине немного успокоилась – но о полном прекращении огня до сих пор не может быть и речи. Украинская армия сообщила, что в понедельник во время обстрела один солдат погиб, и семеро получили ранения.

Министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции, тем временем, во вторник в Париже предприняли новую попытку содействовать реализации Минского соглашения, и потребовали «строгого выполнения» договоренностей. Ситуация в зонах военных действий на востоке Украины остается, по мнению министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера, «чрезмерно хрупкой». В последние дни зафиксировано снижение насилия, сказал Штайнмайер после встречи. «Но по-прежнему есть многочисленные нарушения режима прекращения огня».

Всем участникам ясно, что ситуация «очень быстро» может снова вернуться к насилию. Штайнмайер сказал, что ранее не было доверия между оппонентами в Украине. Министры также призвали государства, входящие состав Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), предоставить необходимый персонал, техническое оборудование и увеличить денежную помощь. В конце марта должен быть продлен истекающий мандат для задействования ОБСЕ в Украине.

Сепаратисты говорят об отводе вооружения в четырех городах

У миссии ОБСЕ в Украине есть реальная возможность контролировать такие процессы, как прекращение огня и отвод тяжелого вооружения, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Завоевание Дебальцево он осудил как нарушение соглашения о прекращении огня. В настоящее время Климкин считает миротворческие силы лучшим способом сделать соблюдение режима прекращения огня действительно возможным. В понедельник он обратился к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с вопросом о том, может ли миротворческий контингент ООН быть задействован в восточной Украине. Необходимы «дополнительные ресурсы», чтобы стабилизировать и контролировать ситуацию, сказал Климкин.

После того, как пророссийские сепаратисты захватили стратегически важный для них город Дебальцево, теперь они, кажется, сделали перерыв в боевых действиях. Во вторник они объявили об отводе тяжелой артиллерии от линии фронта. Военный представитель сепаратистов и заместитель командующего армией, Эдуард Басурин, сообщили, что 96 орудий были отведены во вторник. Речь идет о 122-миллиметровых гаубицах Д-30 и 152-миллиметровых гаубицах типа «Мста». Отвод состоялся во вторник примерно в четырех городах: Дебальцево, Горловке, Донецке и Тельманово. «Мы перевозим тяжелую артиллерию на 50 километров от линии фронта 19 сентября», сказал Басурин.

Тем не менее, во вторник специальная миссия наблюдателей ОБСЕ в Украине не могла подтвердить никакого отвода вооружения. Чтобы определить, что это является отводом тяжелой артиллерии, а не просто передвижением войск, миссии необходима точная информация о том, где была размещена эта техника, по каким маршрутам ее отводят, и где она будет находиться в дальнейшем. К вечеру понедельника, ни от одной из сторон миссия наблюдателей не получила такой ​​информации в запрашиваемой форме, сказала пресс-секретарь миссии.

Готовят ли сепаратисты следующее нападение?

Украинская армия полагает, что сепаратисты вместо отвода проводят перегруппировку своей техники, чтобы подготовить наступление на других участках фронта. Спикер СНБО, Андрей Лысенко заявил, что армия может начать отвод тяжелой артиллерии только тогда, когда режим прекращения огня действительно будет соблюдаться.

«Украинская сторона уже подготовила дислокацию и маршруты для отвода тяжелой техники», сказал Лысенко на пресс-конференции в Киеве. «Если соглашение о прекращении огня будет соблюдаться в течение двух дней, это станет сигналом для отвода тяжелой техники».

Следующей целью сепаратистов считают промышленный город Мариуполь на Азовском море. Нападение на город, безусловно, требует более длительной подготовки и перегруппировки сил. Операция может быть подготовлена и в период относительного затишья. Во вторник сепаратисты заявили, что они якобы взяли под свой контроль две деревни вблизи Мариуполя. Это еще больше ослабляет надежду на долгосрочное перемирие.