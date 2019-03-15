Принятие присяги новым президентом могут сорвать через Конституционный суд - эксперт

Письмо троих судей Конституционного суда о необходимости отставки председателя КС - это «чистой воды политика».

«Это попытка заблокировать принятие присяги новым президентом», - считает политолог Кирилл Сазонов.

В своем блоге на сайте Цензор.нет Кирилл Сазонов упоминает, что в письме троих судей Конституционного суда Мельника, Саса и Слиденко, разосланном остальным судьям КС, говорится о необходимости отправить в отставку председателя КС Шевчука: «(Его) обвиняют во всех смертных грехах, начиная с дел 2014 года, по которым нет решения».

«Тут чистой воды политика. Шевчук был избран председателем КС 21 февраля 2018 года, то есть работает чуть больше года и пытаться свалить на него все проблемы в работе КС за пять лет - просто белый шум. Но очень полезный шум для некоторых политиков. Во-первых, отличный информационный повод. Во-вторых, потом можно будет раскручивать эту тему дальше по любым выгодным вопросам», - считает политолог.

Кирилл Сазонов подчеркнул, что главное в этой ситуации то, что именно в Верховной Раде будет приносить присягу избранный президент, а принимает присягу председатель Конституционного Суда: «Статья 104 Пятого раздела Конституции Украины».

«И вот так просто можно заблокировать принятие присяги новым президентом. Шикарный план, правда? Просто и со вкусом. Выгоды очевидны. Есть одна проблема, типичная, кстати. В этой борьбе можно случайно потерять само государство Украина», - написал он.

«Подрывать авторитет самого главного украинского суда, который занимается вопросами конституционности решений всех органов власти ради сиюминутной политической выгоды? Ребята, это слишком высокая цена. Лучше не надо», - подчеркнул эксперт.