Трое судей Конституционного суда считают, что председатель Шевчук должен уйти в отставку (документ)

Судьи Мельник, Сас и Слиденко заявляют, что Шевчук «сосредоточил усилия на использовании возможностей высокой государственной должности для достижения личных целей и удовлетворения собственных амбиций».

Судьи Конституционного суда Украины Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко заявляют, что дальнейшее пребывание Станислава Шевчука в должности председателя КСУ приведет к полному развалу суда и разрушению конституционного правосудия.

Об этом говорится в обращении судей, текстом которого располагает УНИАН.

Напоминая, что Шевчук был избран председателем КСУ более года назад (21 февраля 2018 года - УНИАН), авторы обращения подчеркивают, что, вступив в должность, «Шевчук поставил свои личные интересы выше интересов суда, государства и общества».

Как заявляют авторы обращения, Шевчук «сосредоточил свои усилия на использовании возможностей высокой государственной должности для достижения личных целей и удовлетворения собственных амбиций».

Среди прочего, авторы обращения отмечают, что «деятельности Шевчука в должности председателя суда присущи: ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и служебное бездействие; превышение должностных полномочий; систематическое и грубое игнорирование Конституции и законов Украины; несоблюдение требований регламента суда о процедуре рассмотрения дел; пренебрежение такими конституционными принципами деятельности суда, как верховенство права, коллегиальность и гласность; попытки незаконным способом расширить свои должностные полномочия и создать параллельное управление судом и его секретариатом; циничное проталкивание через суд незаконных решений; нарушение законных прав судей; неправомерное вмешательство в деятельность судей и суда; манипулирование рассмотрением дел; политизация деятельности суда; необеспечение надлежащего процессуального оформления принятых судом решений; издание незаконных распоряжений и поручений; внесение на рассмотрение суда неподготовленных вопросов или вопросов, для рассмотрения которых отсутствуют правовые (конституционные) основания».

По мнению трех судей КСУ, следствием такой деятельности Шевчука является глубокий и системный институциональный кризис в деятельности суда.

«Работа суда является хаотичной, в значительной мере дезорганизованной и малопродуктивной. В основу организации работы суда по рассмотрению дел кладется не качество (обоснованность и мотивированность) принимаемых решений (как того требует Конституция Украины и закон), а количество решений - чтобы таким образом продемонстрировать, что Шевчук якобы является эффективным руководителем суда», - утверждают они.

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Авторы обращения убеждены, что «пребывание Шевчука в течение года в должности председателя суда уже не оставляет сомнений в том, что он не способен организовать надлежащую работу суда. Более того, его деятельность на этом посту стала угрожающей для функционирования суда на принципах, определенных Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины».

Также они констатируют, что «впервые за время существования суда в средствах массовой информации, политических и деловых кругах начали открыто говорить о коммерциализации его деятельности и внешнеэкономическом параллельном управление судом. Кроме того, в этот период состоялась резкая политизация деятельности суда».

Для авторов обращения очевидно, что «Шевчук не намерен прекращать эксплуатировать должность председателя суда в целях, не имеющих ничего общего с конституционным правосудием. Это подтверждается, в частности тем, что он постоянно игнорирует многочисленные обращения к нему (начиная с апреля 2018 года) прекратить нарушение Конституции и законов Украины, исполнять свои должностные обязанности, сосредоточить свою деятельность на решении внутриорганизационных проблем и налаживании нормальной работы суда».

Поэтому, по убеждению трех судей КС, «дальнейшее пребывание Шевчука в должности председателя суда приведет к полному развалу суда и разрушению конституционного правосудия».