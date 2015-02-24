В России опубликовали план Кремля по оккупации Украины: начать хотели с Харькова и Крыма

В распоряжение редакции российской "Новой газеты" попал документ со сценарием Кремля по событиям в Украине.

В данном документе шаг за шагом прописываются обоснование, а также политическая и пиар логистика вмешательства России в украинские дела и аннексии Крыма, а также оккупации восточных областей.

Планируя войну в Украине, в Кремле рассчитывали начать разделение страны с Крыма и Харьковской области, а не Донецкой "по причине тесных деловых и политических связей местной бизнес-элиты, возглавляемой Р. Ахметовым".

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"Россия просто обязана вмешаться в геополитическую интригу Европейского сообщества, направленную против территориальной целостности Украины. Прежде всего, потому, что иначе наша страна рискует потерять не просто украинский рынок сбыта энергоносителей, но, что гораздо опаснее, даже косвенный контроль над газотранспортной системой Украины", - говорится в документе.

Россия должна была "вмешаться" посредством организации массовых акций неповиновения киевским властям с требованием федерализации Украины и вступления восточных областей страны в Таможенный союз.

"Во-первых, режим В. Януковича окончательно обанкротился. Его политическая, дипломатическая, финансовая, информационная поддержка Российской Федерацией уже не имеет никакого смысла", - написано в документе.

Авторы подчеркивают, что Россия должна добиться заключения договоров о приграничном и трансграничном сотрудничестве, а затем установить прямые государственно-договорные отношения с теми украинскими территориями, "где налицо устойчивые пророссийские электоральные симпатии".

Предполагалось, что позже эти области Украины провозгласят суверенитет и присоединятся к России. "Доминантными регионами для приложения усилий" предлагалось сделать Крым и Харьковскую область, так как там уже были "достаточно сильные группы поддержки максимальной интеграции с РФ".

Демонстранты должны были выступать под российскими флагами и не настаивать на изменении конституционного порядка.

В документе приводится три лозунга, которые "по мере развития" должны были вытекать один из другого. Ниже приводим цитаты:

- Требование "федерализации" (или даже конфедерализации) в качестве гарантии для данных регионов от вмешательства прозападных и националистических сил в их внутренние дела;

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- Независимое от Киева вступление восточных областей на региональном уровне в Таможенный Союз, что обеспечит необходимые условия для нормальной работы и развития промышленности;

- Прямая суверенизация с последующим присоединением к России, как единственного гаранта устойчивого экономического развития и социальной стабильности.

Отмечается, что в подготовке документа предположительно мог принимать участие "православный бизнесмен" Константин Малофеев, документ был представлен Путину в период между 4 и 12 февраля 2014 года - до бегства экс-президента Украины Януковича.