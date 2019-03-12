Климкин призывает евродепутатов руководствоваться в отношениях с РФ положениями принятой резолюции

Глава МИД Украины приветствовал доклад Европарламента, где говорится, что РФ уже нельзя считать стратегическим партнером.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает европейских политиков руководствоваться в отношениях с Российской Федерацией положениями принятой Европарламентом резолюции о состоянии политических отношений между ЕС и Россией.

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Об этом глава МИД написал в Twitter. "Благодарю евродепутатов за доклад. Всем в Европейском Союзе понятно, что РФ уже нельзя считать стратегическим партнером. Теперь остается, чтобы все европейские политики и все граждане ею безусловно руководствовались. Парламентаризм нужно уважать, а общеевропейский - тем более", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, на сайте ЕП обнародована резолюцию Европарламента о состоянии политических отношений между ЕС и Россией, которую поддержали 402 депутата ЕП, против проголосовали 163 и воздержались - 89.

В документе отмечается, что Россия больше не может рассматриваться как стратегический партнер ЕС. "Европейский парламент подчеркивает, что в текущих условиях Россия больше не может рассматриваться как стратегический партнер, исходя из того, что нормы статьи 2 соглашения о партнерстве и сотрудничестве (между ЕС и РФ) больше не выполняются, и это соглашение должно быть пересмотрено", - говорится в резолюции.

Депутаты ЕП призвали Еврокомиссию провести детальный анализ эффективности и строгости действующих санкций против РФ, страны-члены ЕС - обменяться информацией о расследовании уголовных дел относительно потенциальных нарушений санкционного режима. Также Евпропарламент призвал Европейский Союз быть готовым к внедрению новых санкций против РФ.

Кроме того, в Европарламенте подтвердили возможность усиления зависимости от поставок российского газа и нарастания угрозы для внутреннего рынка ЕС в случае реализации проекта «Северный поток-2», и призвали к остановке строительства газопровода.