Российские «интернет-тролли» меняют свою тактику по подрыву выборов в США - Bloomberg

В ФБР констатируют, что социальные медиа остаются для иностранных игроков основным способом влияния на американские выборы.

Российские сетевые провокаторы, по всей видимости, меняют свою стратегию по подрыву выборов в США в 2020 году, продвигая раскалывающие общество месседжи через фальшивые аккаунты в соцсетях, вместо того, чтобы создавать пропаганду самостоятельно.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на экспертов по кибербезопасности. Так связанное с Кремлем Агентство интернет-исследований может быть причастно к попыткам обойти ограничения, введенные компаниями Facebook и Twitter для борьбы с фейками.

«Вместо того, чтобы создавать контент самостоятельно, мы видим, что они [тролли] распространяют контент… Тогда он не обязательно недостоверный, и это создает для них возможность прятаться за кем-то другим», - заявил аналитик компании FireEye Inc Джон Хальтквист.

Исследователь компании Symantec Corp Кандид Уист, в свою очередь, рассказал, что другие хакеры взламывают устройства и используют их для создания множества аккаунтов в соцсетях. Эти аккаунты выглядят правдоподобно и используются для накрутки подписок и лайков.

Уист рассказал, что наблюдал падение числа попыток создания нового контента с фейковых аккаунтов в 2017-2018 годах, и сдвиг в сторону создания массивного блока фолловеров, который может использоваться как платформа для деструктивных действий в 2020 году.

Директор ФБР Кристофер Врай на конференции в Сан Франциско указал, что социальные медиа остаются для иностранных игроков основным способом влияния на американские выборы, и его ведомство работает с технологическими компаниями над решением проблемы.

Ранее сообщалось, что американские военные прервали доступ к Интернету российской «ферме троллей», обвиняемой в попытке повлиять на американских избирателей 6 ноября 2018 года, в день выборов в Конгрессе.

Удар киберкомандования США был нацелен на «Агентство Интернет-исследований» в Санкт-Петербурге.