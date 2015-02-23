Террористов, которые организовали взрыв в пабе "Стена", отпустили в рамках обмена пленными - Геращенко

Об этом в эфире "5-го канала" заявил советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.

"Что касается взрыва в пабе "Стена" - он действительно был раскрыт, лица, которые его организовывали, были арестованы. Однако все, за исключением одной негодяйки, которая была главным организатором, были обменяны на наших военнопленных. И здесь нужно ставить вопрос: если мы будем всех террористов, которые воевали против нас, обменивать, то мы не сможем бороться с терроризмом эффективно", - заявил Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2014 года в 21.45 в рок-пабе «Стена» в Харькове произошел взрыв, в результате которого пострадали и были госпитализированы 11 человек.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).

17 ноября СБУ объявила о задержании 12 членов диверсионно-разведывательной группы, причастных к совершению терактов и диверсий на территории Харькова и области, и, в частности организации взрыва в пабе «Стена».

В соответствии с Минскими договоренностям от 12 февраля 2014 года, 21 февраля 139 украинских пленных обменяли на 52 боевика.