Теракт в Харькове является просчетом украинских спецслужб – Маломуж

О таком он заявил в эфире «5 канала».

«Если произошел такой теракт, тем более в такой святой день, когда вся страна поминает наших героев и люди во всех областных центрах собирались на такие мероприятия, всегда в независимой Украине спецслужбы, разведки, Служба безопасности, МВД, Внутренние войска или Нацгварция, проводили мероприятия на предупреждение любых терактов. Если в такой знаковый день происходят такие теракты - это большой просчет спецслужб», - отметил Маломуж.

По его словам, Украине необходимо начать вести глубокие разработки в структурах спецслужб. «Во-первых - в политических, на каналах связи с тем же Белгородом, с так называемыми «ЛНР» и «ДНР», с другими разведцентрами. А это работа и разведок, спецслужб, МВД. В такой период мы должны успевать все. Я могу утверждать, что соответствующие специалисты у нас есть и неоднократно предупреждали теракты по Украине, и даже предоставляли информацию США о подготовке у них терактов, проникали в «Аль-Каиду», в чеченские террористические организации, которые в свое время планировали совершение терактов в Украине», - говорит Маломуж.

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Он считает, что сейчас эта система должна восстановиться за счет профессионалов высокого уровня, которые должны по каждому городу, объекту и организации проводить или соответствующую разработку. «Тогда никаких терактов не будет», - подчеркнул он.