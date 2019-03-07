"Альянс не согласится на постоянные преграды РФ": экс-чиновник НАТО дал прогноз насчет членства Украины

Чиновник отметил, что партнерство между НАТО и Украиной важно для обеих сторон.

НАТО не согласится на постоянные препятствия России и на ее бесконечные возможности блокировать решения Украины, заинтересованной во вступлении в Альянс.

Об этом в интервью изданию «Обозреватель» сказал экс-директор информбюро НАТО в Москве Роберт Пшель, отвечая на вопрос, станет ли аннексия Крыма препятствием для Украины при вступлении в НАТО.

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Он отметил, что Россия оккупировала часть территории Украины, а на востоке страны погибли 10 тыс. людей. Это большие проблемы в двусторонних отношениях в тяжелой форме. И если Россия ведет себя так, а не иначе, то Альянс с этим не согласится.

"В документе о расширении НАТО есть пункт, что страна-кандидат на вступление максимально должна решить свои проблемы. НАТО не хотел бы принимать страну, которая находится в большом споре со своим соседом или членом НАТО. Но с другой стороны, Альянс не согласится на постоянные препятствия другой стороны конфликта, которая устроила большие проблемы в двусторонних отношениях в тяжелой форме, а именно оккупировала часть территории. Не забывайте, что на востоке Украины погибло 10 тыс. людей и до сих пор погибают. И если другая сторона конфликта ведет себя так, а не иначе, то это дает ей бесконечные возможности блокировать решения, которые принадлежат стране, заинтересованной во вступлении в НАТО. Альянс на это не согласится", — отметил Пшель.

При этом чиновник не конкретизировал, на какие именно шаги может пойти Альянс в случае с аннексией Крыма, если Украина твердо решит вступать в НАТО. Как ответ на этот вопрос, Пшель привел пример США, которые много лет не признавали включения в состав Советского Союза стран Балтии.

"Да, де-факто это было, но с точки зрения международного права, США не признавали. И когда через много лет Эстония, Литва и Латвия вновь стали независимыми странами, через несколько лет они вступили и в НАТО, и в ЕС. Принципы имеют значение. Партнерство между НАТО и Украиной важно и для Украины, и для НАТО, и для перспектив будущего Украины. Я думаю, что мы находимся на правильном пути, но куда он нас приведет - это уже другой вопрос", — отметил он.