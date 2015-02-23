Сенатор США выступил с резкой критикой Белого дома из-за Украины: Мне стыдно за свою страну (видео)
Известный американский сенатор Джон МакКейн резко раскритиковал администрацию Белого дома за нерешительность в поддержке Украины в противостоянии с боевиками, которых активно спонсирует Россия.
С соответствующим заявлением он выступил в программе Face the Nation ("Лицом к народу") на телеканале CBS, сообщает ТСН.
"Мне стыдно за свою страну, мне стыдно за своего президента, мне стыдно за самого себя, поскольку я не смог сделать больше, чтобы помочь этим людям", - сказал политик.
По словам МакКейна, такие сильные европейские страны, как Франция и Германия не смогли остановить российского президента Владимира Путина.
"Я считаю, что немецкий канцлер [Ангела Меркель] и президент Франции [Франсуа Олланд] легитимизировали первое за 70 лет расчленение страны в Европе. Это позор. Владимир Путин не поплатился за это", - сказал сенатор от Аризоны.
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МакКейн выступил за поставки США вооружений Украине для помощи в борьбе с российскими боевиками и сепаратистами. По словам сенатора, украинцы "не просят ввести американские войска в страну, а лишь оружие, чтобы противостоять российскому нажиму".
"Владимир Путин хочет, чтобы Украина не была частью Европы и преуспевает в этом. Это действительно темная глава в истории нашего альянса", - отметил МакКейн.
Такие резкие слова политика вызвали удивление ведущего популярной в США программы Face the Nation, известного журналиста Боба Шиффера.
"Сенатор, я знаю вас очень, очень долго, интервьюировал вас много, много раз, но никогда не слышал от вас, что вам стыдно за свою страну, о чем вы только что сказали", - сказал он.
В этой связи МакКейн лишь отметил: "Мне стыдно и за себя".