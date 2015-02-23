ОБСЕ: Взрывом в Харькове руководили дистанционно

Об этом говорится в отчете представителей наблюдательной миссии ОБСЕ, которые посетили место происшествия.

"По данным милиции, устройство было аналогично тому, которое использовали в Московском райсуде Харькова (взрыв 19 января – ред.)", – сообщили в миссии.

Читайте такжеСоветник Авакова рассказал, кто стоит за терактами в Харькове

Наблюдатели отметили, что мониторили ход Марша достоинства, во время которого произошел взрыв в Харькове, и зафиксировали, что инцидент произошел в "голове" колонны.

В то же время, со сообщению ОБСЕ, взрыв не вызвал повреждения близлежащих зданий или окон.