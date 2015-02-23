ОБСЕ: Взрывом в Харькове руководили дистанционно
02:11, 23 февраля 2015Политика
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Взрывное устройство, которое сработало в Харькове, состояло из тротила и шрапнели, а также активировалось дистанционно.
Взрывное устройство в Харькове состояло из тротила и шрапнели / Виктория Петрухина / facebook.com
Об этом говорится в отчете представителей наблюдательной миссии ОБСЕ, которые посетили место происшествия.
"По данным милиции, устройство было аналогично тому, которое использовали в Московском райсуде Харькова (взрыв 19 января – ред.)", – сообщили в миссии.
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Наблюдатели отметили, что мониторили ход Марша достоинства, во время которого произошел взрыв в Харькове, и зафиксировали, что инцидент произошел в "голове" колонны.
В то же время, со сообщению ОБСЕ, взрыв не вызвал повреждения близлежащих зданий или окон.
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