В ГПУ сообщили детали задержания лиц, которые предлагали Тимошенко деньги за отказ баллотироваться

В ГПУ уточнили, что второго злоумышленника задержали позже.

При попытке дачи взятки нардепу и кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться задержан председатель одной из политических партий.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Задержан председатель одной из политических партий непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины - кандидату в президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах главы государства.

Вышеуказанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах, которые должны состояться 31.03.2019, путем написания заявления в ЦИК о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн грн", - написал Лысенко.

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Пресс-секретарь ГПУ добавил, что кандидат в президенты, "осознавая, что злоумышленники своими умышленными действиями побуждают его к совершению преступления, обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины".

Позже он сообщил о задержании второго злоумышленника.

Юрий Тимошенко идет в президенты как самовыдвиженец. Сейчас он внефракционный народный депутат, ранее входивший во фракцию "Народный фронт".

Как сообщалось ранее, кандидат в президенты Юрий Тимошенко стал фигурантом уголовного дела за возможные манипуляции со вкладами для его участия в выборах. Полиция осуществляет досудебное расследование по статье "препятствование осуществлению избирательного права". Следователи считают, что залог для Тимошенко в размере 2,5 млн грн внесли в том числе "путем возможного фиктивного предоставления средств двенадцатью гражданами Украины".