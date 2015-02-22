Каждый грузин сегодня с Украиной - президент Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил восхищение Маршем Достоинства в Киеве по случаю годовщины событий на Майдане.

”Мы счастливы видеть, насколько Украина объединена. И не только Украина, но и все ее друзья объеденены - на поддержку ценностей, за которые вы так крепко стоите. Каждый грузин сегодня с Украиной”, - сказал Маргвелашвили во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко поблагодарил Маргвелашвили за поддержку Украины его страной.

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”Мы очень рады видеть вас сегодня в Киеве. В течение последних трех дней чествования Революции Достоинства очень много флагов Грузии в Киеве”, - сказал президент.

Порошенко отметил, что Марш Достоинства продемонстрировал единство украинского народа и лидеров европейских стран в стремлении побороть терроризм. ”Марш Достоинства также, как и в Париже, продемонстрировал, что мы не боимся”, - заявил Порошенко.

По его словам, сегодняшний теракт в Харькове - ”это попытка посеять панику и страх”. ”Они пытаются сделать так, чтобы мы боялись”, - отметил глава государства.

В свою очередь президент Грузии выразил соболезнования погибшим и пострадавшим от теракта в Харькове.

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Собеседники также обсудили сотрудничество стран в рамках межгосударственного объединения ГУАМ, Черноморского партнерства и Восточного партнерства. В контексте событий в Украине президенты также обсудили перспективы реинтеграции Абхазии, Южной Осетии и Крыма, отметили в пресс-службе.