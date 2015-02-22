Обама в ближайшие дни решит, поставлять ли Украине оружие

Решение о том, предоставлять Украине оружие или нет, президент США Барак Обама примет уже в ближайшие дни.

Об этом в субботу заявил государственный секретарь США Джон Керри во время совместной с министром иностранных дел Великобритании Филлипом Хэммондом пресс-конференции, сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"В следующие несколько дней, как я ожидаю, президент Обама примет решение о том, какие последующие меры принять", - сказал Керри.

Он добавил, что США вместе со своими европейскими партнерами размышляют также над усилением санкций против России за нарушение Минских договоренностей от 12 февраля.

Читайте такжеОбама совершает самую большую ошибку, не предоставляя оружие Украине - Крамер"Мы не собираемся сидеть сложа руки и позволять такого рода циничное поведение запугивания и посягательства на суверенитет другого государства", - сказал Керри.

Госсекретарь США подчеркнул, что, несмотря на мощную пропаганду, России не удастся скрыть свои действия.