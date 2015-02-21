Аваков: Украина ожидает решения США о предоставлении оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время открытия выставки «Присутствие. Доказательства агрессии российских войск на территории Украины» на Михайловской площади в центре Киева.

«Такой запрос есть, и мы ожидаем соответствующего решения Соединенных Штатов. Полагаю, что такое решение будет. Это даст нам фактор сдерживания, я думаю, что Российская Федерация и бандиты хорошо понимают, что если в нашей стране есть кроме доблести и воли еще и квалифицированное технологическое оружие, то это будет их сдерживать в большей степени», - сказал Аваков, отвечая на вопрос о возможности получения вооружения в США.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает выполнение недавних Минских соглашений, глава МВД подчеркнул, что соглашения будут выполняться тогда, когда Россия перестанет перебрасывать через границу танки, вооружение и снаряды. «С утра сегодня обстреляна Авдеевка, погибли трое мирных ребят, которые сидели в кафе, и эта ситуация постоянно. Минские договоренности будут выполняться, любой мир будет тогда и только тогда, когда Россия перестанет перебрасывать через границу танки, вооружение и снаряды», - сказал он.

Читайте такжеОбама совершает самую большую ошибку, не предоставляя оружие Украине - КрамерНа вопрос о том, есть ли в арсенале Украины вооружения и техника, способные противостоять российской, в частности, представленной на выставке, Аваков ответил, что техника – это вторично. «У нас есть хорошая техника, но необходимо понимать, что с нами воюет огромная армия, в десятки раз превосходящая наши силы, и огромный потенциал Российской империи с нами воюет. У нас есть хорошая техника, с каждым днем мы имеем все больше опыта, у нас есть и современные танки, и современные БТР, и современные противотанковые средства. Но главное, что у нас есть – это всевозрастающее умение, доблесть наших солдат. Техника важна, но это вторично», - подчеркнул министр.