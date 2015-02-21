Аваков: Украина ожидает решения США о предоставлении оружия
Украина направила запрос о получении вооружения в США и ожидает соответствующего решения, полагая, что это будет дополнительным фактором сдерживания российской агрессии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время открытия выставки «Присутствие. Доказательства агрессии российских войск на территории Украины» на Михайловской площади в центре Киева.
«Такой запрос есть, и мы ожидаем соответствующего решения Соединенных Штатов. Полагаю, что такое решение будет. Это даст нам фактор сдерживания, я думаю, что Российская Федерация и бандиты хорошо понимают, что если в нашей стране есть кроме доблести и воли еще и квалифицированное технологическое оружие, то это будет их сдерживать в большей степени», - сказал Аваков, отвечая на вопрос о возможности получения вооружения в США.
Отвечая на вопрос о том, как он оценивает выполнение недавних Минских соглашений, глава МВД подчеркнул, что соглашения будут выполняться тогда, когда Россия перестанет перебрасывать через границу танки, вооружение и снаряды. «С утра сегодня обстреляна Авдеевка, погибли трое мирных ребят, которые сидели в кафе, и эта ситуация постоянно. Минские договоренности будут выполняться, любой мир будет тогда и только тогда, когда Россия перестанет перебрасывать через границу танки, вооружение и снаряды», - сказал он.
Читайте такжеОбама совершает самую большую ошибку, не предоставляя оружие Украине - КрамерНа вопрос о том, есть ли в арсенале Украины вооружения и техника, способные противостоять российской, в частности, представленной на выставке, Аваков ответил, что техника – это вторично. «У нас есть хорошая техника, но необходимо понимать, что с нами воюет огромная армия, в десятки раз превосходящая наши силы, и огромный потенциал Российской империи с нами воюет. У нас есть хорошая техника, с каждым днем мы имеем все больше опыта, у нас есть и современные танки, и современные БТР, и современные противотанковые средства. Но главное, что у нас есть – это всевозрастающее умение, доблесть наших солдат. Техника важна, но это вторично», - подчеркнул министр.